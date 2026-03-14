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Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260314.1 Heide: Friedliche Versammlungen im Umfeld einer Veranstaltung

Heide (ots)

Heute Nachmittag haben im Bereich des Bürgerhauses in Heide eine Veranstaltung sowie zwei Gegenkundgebungen stattgefunden. In der Zeit von 15:30 Uhr bis 19:00 Uhr begleitete die Polizei die Versammlungen mit Kräften der Polizeidirektion Itzehoe, der Bereitschaftspolizei aus Eutin und der Bundespolizei. Die Veranstaltungen verliefen friedlich.

Die Veranstaltung fand im Bürgerhaus in der Straße Neue Anlage in Heide statt. Eine Gegenkundgebung mit etwa 60 Teilnehmenden fand auf der Grünfläche vor dem Bürgerhaus statt. Eine weitere Gegenkundgebung mit etwa 50 Teilnehmenden fand auf dem Platz vor dem Heider Rathaus statt. Im Zusammenhang mit den Versammlungen registrierte die Polizei keine Straftaten. Die Polizei sicherte den Bereich und begleitete die unterschiedlichen Versammlungslagen.

Bereits im Vorfeld der Veranstaltungen kam es am frühen Morgen zu einer Sachbeschädigung am Bürgerhaus. Zwischen 04:45 Uhr und 05:30 Uhr brachten bislang unbekannte Personen dort großflächige Farbschmierereien an, die sich gegen die geplante Veranstaltung richteten. Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04821 6020 zu melden.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

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