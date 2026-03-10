Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260310.4 Lägerdorf: Zeugen nach Kraftstoffdiebstahl auf Baustellengelände gesucht

Lägerdorf (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in Lägerdorf zu einem Kraftstoffdiebstahl auf einer Baustelle. Unbekannte Täter entnahmen aus mehreren Baufahrzeugen Treibstoff. Die Polizei in Itzehoe ermittelt wegen Diebstahls und sucht Zeugen.

Zwischen Freitagmittag, 13:00 Uhr, und Montagmorgen, 07:00 Uhr, begaben sich Unbekannte auf eine Baustelle an der Breitenburger Straße. Dort machten sie sich an mehreren Baufahrzeugen zu schaffen und entnahmen Kraftstoff aus den Tanks.

Beschädigungen an den Fahrzeugtanks stellten die eingesetzten Beamten nicht fest. Angaben zur Menge oder zum Wert des entwendeten Kraftstoffs liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei in Itzehoe führt die Ermittlungen wegen Diebstahls und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle beobachtet haben, sich unter 04821 6020 zu melden.

