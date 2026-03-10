Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260310.2 Itzehoe: Kriminalpolizei ermittelt nach nächtlichem Containerbrand

Itzehoe (ots)

In der vergangenen Nacht gerieten in Itzehoe mehrere Müllcontainer in Brand. Die Flammen breiteten sich auf weitere Abfallbehälter aus und erhitzten die Fassade eines Mehrfamilienhauses erheblich. Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt wegen des Verdachts eines Brandstiftungsdelikts und Sachbeschädigung.

Nach bisherigem Stand bemerkten Passanten den Brand gegen 01:30 Uhr bei einem Mehrfamilienhaus in der Straße An der Zwirnerei und informierten die Einsatzkräfte. Dort standen mehrere Müllcontainer in Flammen. Das Feuer griff auch auf weitere Mülltonnen und Container über.

Die Feuerwehr Itzehoe brachte den Brand zügig unter Kontrolle und verhinderte ein Übergreifen auf das Wohngebäude. Die Fassade des Hauses erhitzte sich bereits stark, sodass nach derzeitiger Einschätzung vor allem das schnelle Eingreifen der Feuerwehr einen größeren Schaden verhinderte.

Eine Evakuierung des Mehrfamilienhauses war nicht erforderlich. Nach bisherigem Stand kamen keine Menschen zu Schaden.

Die Kriminalpolizei Itzehoe führt die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Brandstiftungsdelikts und Sachbeschädigung. Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich An der Zwirnerei verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 04821 6020 bei der Kriminalpolizei Itzehoe zu melden.

Björn Gustke

