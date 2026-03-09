PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-IZ: 260309.4 Kronprinzenkoog: Alkoholisierter Autofahrer verunfallt am Kreisverkehr

Kronprinzenkoog (ots)

In der Nacht zu Sonntag hat sich bei Kronprinzenkoog ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 30-jähriger Autofahrer verlor auf der Nordseestraße die Kontrolle über seinen Wagen, kollidierte mit zwei Verkehrsschildern und kam nach einem Überschlag auf einem Feld zum Stillstand. Der Mann erlitt schwere Verletzungen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkoholkonsum.

Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr der 30-jährige deutsche Mann aus dem Kreis Dithmarschen gegen 01:00 Uhr mit einem VW auf der Nordseestraße, der Landesstraße 142, aus Marne kommend in Richtung Friedrichskoog. Im Bereich des Kreisverkehrs bei Kronprinzenkoog übersah er offenbar die Verkehrsführung, stieß zunächst mit einem Verkehrsschild zusammen, überfuhr anschließend den Kreisverkehr und prallte gegen ein weiteres Verkehrsschild. Danach überschlug sich das Fahrzeug und kam auf einem angrenzenden Feld auf dem Dach zum Liegen.

Die Freiwilligen Feuerwehren Marne und Kronprinzenkoog befreiten den Fahrer aus dem Fahrzeug. Der Mann kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Nach Angaben einer Notärztin bestand keine Lebensgefahr.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest kam vor Ort nicht zustande. Ein Arzt entnahm dem Fahrer deshalb im Krankenhaus eine Blutprobe, um eine mögliche Alkoholisierung festzustellen. An dem VW entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei in Marne führt die Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkoholkonsum.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

