Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260309.1 Heide: Blechplatten auf Fahrbahn führen zur Entdeckung eines Einbruchs

Heide (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Sonntag in Heide in einen Gewerbebetrieb eingebrochen. Sie entwendeten unter anderem einen Transporter und Zinkbleche. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Am Sonntagmorgen erhielten Einsatzkräfte des Heider Polizeireviers um 06:35 Uhr den Auftrag, eine Gefahrenstelle im Kreuzungsbereich Meldorfer Straße / Fritz-Thiedemann-Ring in Heide aufzusuchen. Dort lagen Blechplatten auf der Fahrbahn. Im Zuge des Einsatzes ergaben sich Hinweise auf einen Einbruch in einen Gewerbebetrieb in der Hinrich-Schmidt-Straße.

Nach ersten Erkenntnissen betraten die Täter das Firmengelände und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Gebäude. Sie entwendeten unter anderem Zinkbleche und einen roten Transporter der Marke Mercedes-Benz. Die genaue Tatzeit steht noch nicht fest. Nach derzeitigem Stand liegt sie vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Es ist anzunehmen, dass die Täter das Objekt kurz nach 06:00 Uhr verließen. Bei den Blechplatten auf der Fahrbahn dürfte es sich um Stehlgut aus dem betroffenen Betrieb handeln.

Die Kriminalpolizei Heide führt die Ermittlungen und bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hinrich-Schmidt-Straße, der Meldorfer Straße oder des Fritz-Thiedemann-Rings beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Heide unter der Telefonnummer 0481 940.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell