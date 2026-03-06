Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260306.2 Epenwöhrden: Fußgänger bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Epenwöhrden (ots)

Gestern Abend kam es bei Epenwöhrden zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fußgänger. Der 50-jährige Fußgänger erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Die Polizei Meldorf ermittelt zum genauen Unfallhergang und bittet um Zeugenhinweise.

Um 19:15 Uhr fuhr eine 47-jährige Frau mit einem BMW auf der Bundesstraße 5 aus Meldorf kommend in Richtung Heide. An der Kreuzung Hauptstraße und Epenwöhrdenerfeld überquerte ein 50-jähriger Fußgänger bei Dunkelheit die Bundesstraße aus der Schulstraße kommend in Richtung Epenwöhrdenerfeld.

Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung erfasste die Autofahrerin den Mann. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Die 47-Jährige stand unter Schock. An dem BMW entstand ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro.

Die Polizei Meldorf nahm den Unfall auf. Ein Unfallsachverständiger unterstützte die Einsatzkräfte bei der Untersuchung der Unfallstelle. Die Bundesstraße 5 blieb während der Unfallaufnahme für etwa zweieinhalb Stunden voll gesperrt.

Die Ermittler suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und noch nicht mit der Polizei gesprochen haben, um den Unfallhergang weiter aufzuklären. Hinweise nimmt die Polizeistation Meldorf unter der Rufnummer 04832 20350 entgegen.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell