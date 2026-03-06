Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260306.1 Sankt Margarethen: Ermittlungen nach schwerem Verkehrsunfall: Polizei sucht Zeugen (Folgemeldung zu 260210.3)

Sankt Margarethen (ots)

Am 10.02.2026 kam es um 06:53 Uhr in der Nähe von Sankt Margarethen auf der Hauptstraße in Höhe Osterbünge-Süd zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten. Zwei Männer erlitten lebensgefährliche Verletzungen, ein Mann zog sich schwere Verletzungen zu, eine Frau erlitt leichte Verletzungen.

Die Polizeistation Wilster ermittelt weiter zum Unfallhergang und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben machen können. Hinweise helfen sowohl zum ersten Unfallgeschehen rund um den Abbiegevorgang als auch zum zweiten Geschehen, bei dem es zur Kollision mit einer Person kam.

Besonders wichtig sind Angaben von den Fahrerinnen oder Fahrern der mindestens zwei Fahrzeuge, die sich hinter dem ersten Ersthelfer befanden, sowie von der Fahrerin oder dem Fahrer des Fahrzeugs, das unmittelbar hinter dem Transporter fuhr. Diese Personen verließen die Unfallstelle, bevor eine Befragung möglich war. Außerdem sucht die Polizei Personen, die sich mit ihren Autos möglicherweise hinter einem roten Pkw befanden, der aus Sankt Margarethen kommend in Richtung Wilster fuhr.

Hinweise nimmt die Polizeistation Wilster unter 04823 92270 entgegen.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell