POL-IZ: 260304.2 Itzehoe: Vermisste 14-Jährige ist zurückgekehrt (Folgemeldung zu 260302.1)
Itzehoe (ots)
Die seit dem 21. Februar 2026 vermisste 14-Jährige aus Itzehoe ist nach Hause zurückgekehrt. Eine Straftat steht nicht im Zusammenhang mit ihrem Verschwinden.
Wir bedanken uns für die Veröffentlichung der inzwischen gelöschten Ursprungsmeldung und bitten darum, diese sowie insbesondere das Bild der Jugendlichen nicht weiter zu verbreiten.
