Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260304.1 Itzehoe: Unfallermittler suchen Zeugen nach schwerem Verkehrsunfall mit Fußgänger

Itzehoe (ots)

Am Donnerstag, den 12.02.2026, kam es um 08:10 Uhr in Itzehoe in der Straße Langer Peter (B 77) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein zum Unfallzeitpunkt 16 Jahre alter Jugendlicher betrat zwischen Eckener Weg und Beethovenstraße die Fahrbahn. Ein 90-jähriger Autofahrer erfasste den Jugendlichen mit einem silbernen VW. Rettungskräfte brachten den Jugendlichen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Das Polizeirevier Itzehoe führt die Ermittlungen zur Unfallursache und sucht weiterhin Zeugen. Besonders wichtig sind Hinweise dazu, aus welcher Richtung der Jugendliche kam, wie er die Fahrbahn betrat und wie sich der Verkehr in diesem Moment verhielt. Zudem suchen die Ermittler eine Frau, die unmittelbar nach dem Unfall als Ersthelferin vor Ort Unterstützung leistete und den Jugendlichen mitversorgte. Sie verließ die Unfallstelle, bevor die Polizei ihre Personalien aufnehmen konnte. Sie könnte Beobachtungen gemacht haben, die für die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache von Bedeutung sind.

Wer das Unfallgeschehen beobachtet hat oder sachdienliche Angaben machen kann, setzt sich bitte mit dem Polizeirevier Itzehoe unter 04821 6020 in Verbindung.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell