Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260302.2 Schafstedt: Schiff gerät in Ausweiche quer und kollidiert mit Gegenverkehr

Schafstedt (ots)

In der Nacht zu Samstag kollidierten auf dem Nord-Ostsee-Kanal bei Brunsbüttel zwei unter niederländischer und portugiesischer Flagge fahrende Mehrzweckschiffe. Die Wasserschutzpolizei ermittelt zur Ursache, die Berufsgenossenschaft Verkehr ordnete für beide Fahrzeuge ein Weiterfahrverbot an.

Gegen 03:25 Uhr meldete die Verkehrszentrale Nord-Ostsee-Kanal der Wasserschutzpolizei Brunsbüttel eine Kollision zwischen zwei Mehrzweckschiffen auf dem Nord-Ostsee-Kanal in Höhe der Ausweiche Dückerswisch bei Brunsbüttel.

Ein unter niederländischer Flagge fahrendes Mehrzweckschiff lief ostwärts in Richtung Schleuse Kiel-Holtenau. Beim Einlaufen in die Ausweiche geriet das Schiff aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache außer Kontrolle und lag anschließend quer im Kanal. Ein unter portugiesischer Flagge fahrendes Mehrzweckschiff lief westwärts in Richtung Schleuse Brunsbüttel. Der Schiffsführer leitete ein Voll-Zurück-Manöver ein, konnte die Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Der Bug des westwärts fahrenden Schiffes stieß mit dem Backbordheck des ostwärts fahrenden Schiffes zusammen.

Verletzungen meldeten die Besatzungen nicht. Wassereinbrüche oder austretende Betriebsstoffe stellten die Einsatzkräfte ebenfalls nicht fest. Aufgrund der Schäden an beiden Fahrzeugen ordnete die Berufsgenossenschaft Verkehr für beide Schiffe ein Weiterfahrverbot bis zur Bestätigung der Klasse an. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell