POL-IZ: 260302.1 Itzehoe: 14-Jährige vermisst

Itzehoe

Seit den Abendstunden des 21. Februar 2026 wird die 14-jährige Lia M. vermisst. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ sie ihr Elternhaus nach einem vorangegangenen Streit und kehrte bislang nicht zurück. Hinweise auf ihren Aufenthaltsort liegen derzeit nicht vor.

Lia M. ist etwa 1,55 m groß, schlank und hat blondes, langes, glattes Haar. Sie ist vermutlich mit einer schwarzen Jacke, einer grauen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet.

Da alle bisherigen polizeilichen Fahndungsmaßnahmen erfolglos verliefen, bittet die Polizei die Medien und die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche nach der Itzehoerin.

Personen, die Lia M. gesehen haben oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, die Itzehoer Kriminalpolizei über 04821 6020 zu informieren oder den Polizeiruf 110 zu wählen.

