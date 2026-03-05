PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260305.1 Brunsbüttel: Unbekannter fährt gegen Fahrzeugheck und flüchtet

Brunsbüttel (ots)

Am Dienstag beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Brunsbüttel einen geparkten BMW auf einem Parkplatz und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Brunsbüttel ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen.

Am Dienstag, im Zeitraum von 09:25 Uhr bis 12:15 Uhr, parkte eine 53-jährige Frau ihren weißen BMW auf einem Parkplatz an der Koogstraße. Der Parkplatz lässt sich sowohl von der Koogstraße als auch von der Friedrich-Ebert-Straße befahren. Da Markttag war, standen auf dem Platz auch Verkaufsstände und die Parkflächen waren eingeschränkt.

In diesem Zeitraum fuhr eine bislang unbekannte Person mit einem unbekannten Fahrzeug gegen das Heck des BMW und verursachte einen Schaden. Anschließend verließ die Person den Unfallort, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen.

Das Polizeirevier Brunsbüttel führt die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 04852 60240.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

