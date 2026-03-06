Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260306.3 Neuenkirchen: Gefährliches Überholmanöver endet mit hohem Sachschaden - Polizei sucht Zeugen

Neuenkirchen (ots)

Am Dienstag, den 24. Februar 2026, kam es in der Nähe von Neuenkirchen nach einem gefährlichen Überholmanöver zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Die Polizeistation Wesselburen ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht und bittet um Zeugenhinweise.

Der Unfall ereignete sich um 09:20 Uhr auf der Bundesstraße 5 zwischen Tönning und Heide. Ein bislang unbekannter Fahrer eines PKW fuhr in Richtung Süden. Zur gleichen Zeit kam ihm ein 46-Jähriger mit einem LKW in Richtung Norden entgegen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand setzte der Autofahrer zu einem Überholvorgang an und fuhr dabei auf die Fahrspur des entgegenkommenden LKW. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der LKW-Fahrer stark ab und lenkte sein Fahrzeug nach rechts. Dabei streifte der LKW über eine Strecke von etwa 100 Metern an der Leitplanke entlang und fuhr sich schließlich auf der Bankette fest.

An dem LKW, der Leitplanke und der Bankette entstand erheblicher Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern. Die Polizeistation Wesselburen führt die Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem überholenden PKW machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04833 448976 an die Polizeistation Wesselburen zu wenden.

Björn Gustke

