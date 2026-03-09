Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260309.2 Münsterdorf: Mehrere Unbekannte greifen zwei Fußgänger an

Münsterdorf (ots)

In der Nacht zu Sonntag ist es in Münsterdorf nach einem vorausgegangenen Verkehrskonflikt zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Mehrere bislang unbekannte Personen griffen zwei Fußgänger an und verletzten sie leicht. Die Polizei Itzehoe hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren ein 30 Jahre alter Mann und ein 38-Jähriger in der Nacht zu Sonntag gegen 02:15 Uhr zwischen Dägeling und Münsterdorf zu Fuß unterwegs. Dort gerieten sie nach einem Verkehrskonflikt mit dem Fahrer eines schwarzen Audi in einen verbalen Streit. Der Audi fuhr danach weiter.

Wenig später sahen die beiden Männer den schwarzen Audi im Bereich der Kreuzung Dägelinger Weg und Kirchenstraße in Münsterdorf erneut. Dabei fiel ihnen auf, dass das amtliche Kennzeichen abgeklebt war. Kurz darauf kamen vier bis sechs unbekannte Personen auf die beiden Männer zu und griffen sie an. Die Täter schlugen und traten die Geschädigten und setzten zudem Pfefferspray ein.

Im Anschluss flüchteten die Angreifer mit dem schwarzen Audi und einem weiteren schwarzen Kombi in Richtung Lägerdorf. Die beiden Geschädigten erlitten leichte Verletzungen. Der 30-Jährige kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief negativ.

Die Polizeistation Wellenkamp ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die beteiligten Fahrzeuge oder die flüchtigen Personen geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04821 602 5400 entgegen.

Björn Gustke

