PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260309.3 Heide: Falscher Notruf nach gescheitertem Diebstahlsversuch

Heide (ots)

Am Samstagabend hat ein 18-Jähriger in Heide einen versuchten Diebstahl seines angeblich eigenen E-Scooters gemeldet. Die Ermittlungen ergaben jedoch, dass der Mann selbst versucht hatte, das Fahrzeug zu stehlen. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten besonders schweren Diebstahls und Vortäuschens einer Straftat.

Gegen 19:00 Uhr rief ein 18-Jähriger die Polizei zum Bahnhof in Heide. Er gab an, dass eine unbekannte Person am Fahrradständer vor dem Bahnhof versucht habe, seinen angeschlossenen E-Scooter zu entwenden. Nach seinen Angaben habe der Roller dort mit abmontiertem Lenker, aber noch mit einem Schloss gesichert am Fahrradständer gestanden.

Während der Sachverhaltsaufnahme bat der Mann die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Heide, das Schloss aufzubrechen und ihm den E-Scooter auszuhändigen. Im Verlauf der Befragung verstrickte er sich jedoch zunehmend in Widersprüche, sodass die Beamten ihm das Fahrzeug nicht übergaben.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der E-Scooter einem 17-Jährigen gehörte, der sein Fahrzeug regulär am Bahnhof angeschlossen hatte. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen versuchte der 18-Jährige vor seinem Anruf bei der Polizei erfolglos, das Schloss aufzubrechen und den E-Scooter zu entwenden. Als ihm dies nicht gelang, meldete er bei der Polizei einen versuchten Diebstahl seines angeblich eigenen Fahrzeugs. Er hoffte offenbar darauf, dass die Beamten das Schloss für ihn aufbrechen und er den E-Scooter auf diesem Weg an sich nehmen könnte.

Der 18-Jährige räumte die Tat ein. Die Polizei in Heide ermittelt gegen ihn wegen versuchten besonders schweren Diebstahls und Vortäuschens einer Straftat. Das Strafverfahren dauert an.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 10:54

    POL-IZ: 260309.2 Münsterdorf: Mehrere Unbekannte greifen zwei Fußgänger an

    Münsterdorf (ots) - In der Nacht zu Sonntag ist es in Münsterdorf nach einem vorausgegangenen Verkehrskonflikt zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Mehrere bislang unbekannte Personen griffen zwei Fußgänger an und verletzten sie leicht. Die Polizei Itzehoe hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Nach bisherigen ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 10:52

    POL-IZ: 260309.1 Heide: Blechplatten auf Fahrbahn führen zur Entdeckung eines Einbruchs

    Heide (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zu Sonntag in Heide in einen Gewerbebetrieb eingebrochen. Sie entwendeten unter anderem einen Transporter und Zinkbleche. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen. Am Sonntagmorgen erhielten Einsatzkräfte des Heider Polizeireviers um 06:35 Uhr den Auftrag, eine Gefahrenstelle im Kreuzungsbereich Meldorfer Straße / ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren