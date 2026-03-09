Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260309.3 Heide: Falscher Notruf nach gescheitertem Diebstahlsversuch

Heide (ots)

Am Samstagabend hat ein 18-Jähriger in Heide einen versuchten Diebstahl seines angeblich eigenen E-Scooters gemeldet. Die Ermittlungen ergaben jedoch, dass der Mann selbst versucht hatte, das Fahrzeug zu stehlen. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten besonders schweren Diebstahls und Vortäuschens einer Straftat.

Gegen 19:00 Uhr rief ein 18-Jähriger die Polizei zum Bahnhof in Heide. Er gab an, dass eine unbekannte Person am Fahrradständer vor dem Bahnhof versucht habe, seinen angeschlossenen E-Scooter zu entwenden. Nach seinen Angaben habe der Roller dort mit abmontiertem Lenker, aber noch mit einem Schloss gesichert am Fahrradständer gestanden.

Während der Sachverhaltsaufnahme bat der Mann die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Heide, das Schloss aufzubrechen und ihm den E-Scooter auszuhändigen. Im Verlauf der Befragung verstrickte er sich jedoch zunehmend in Widersprüche, sodass die Beamten ihm das Fahrzeug nicht übergaben.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der E-Scooter einem 17-Jährigen gehörte, der sein Fahrzeug regulär am Bahnhof angeschlossen hatte. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen versuchte der 18-Jährige vor seinem Anruf bei der Polizei erfolglos, das Schloss aufzubrechen und den E-Scooter zu entwenden. Als ihm dies nicht gelang, meldete er bei der Polizei einen versuchten Diebstahl seines angeblich eigenen Fahrzeugs. Er hoffte offenbar darauf, dass die Beamten das Schloss für ihn aufbrechen und er den E-Scooter auf diesem Weg an sich nehmen könnte.

Der 18-Jährige räumte die Tat ein. Die Polizei in Heide ermittelt gegen ihn wegen versuchten besonders schweren Diebstahls und Vortäuschens einer Straftat. Das Strafverfahren dauert an.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell