POL-IZ: 260310.1 Wesselburen: Leerstehendes Mehrfamilienhaus brennt nieder

Wesselburen (ots)

In der Nacht zu Dienstag ist in Wesselburen ein leerstehendes Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Gegen 04:00 Uhr erhielten Polizei und Feuerwehr Kenntnis von einem Brand in der Schülper Straße in Wesselburen. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, stand das Mehrfamilienhaus bereits in Vollbrand. Nach bisherigem Ermittlungsstand stand das Gebäude zum Zeitpunkt des Brandausbruchs leer.

Der Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf die unmittelbar angrenzenden Gebäude zu verhindern. Menschen kamen nicht zu Schaden. Nach einer ersten Schätzung beläuft sich der Sachschaden auf etwa 500.000 Euro.

Die Ursache des Feuers ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf Personen oder verdächtige Fahrzeuge im Bereich des Brandortes geben können, sich unter 0481 940 bei der Kriminalpolizei Heide zu melden.

