POL-IZ: 260313.1 Mühlenbarbek: Zwei Männer bei Unfall verletzt

Mühlenbarbek (ots)

Am Donnerstagabend hat sich in Mühlenbarbek ein Verkehrsunfall ereignet. Ein junger Mann verlor die Kontrolle über seinen Wagen und kam von der Fahrbahn ab. Er und sein Mitfahrer erlitten dabei Verletzungen.

Kurz nach 20.00 Uhr war ein 23-Jähriger in Begleitung eines 21-Jährigen mit einem BMW auf der Bundesstraße 206 in Mühlenbarbek aus Richtung Itzehoe kommend in Richtung Kellinghusen unterwegs. Kurz hinter der Einmündung zur Hermann-Löns-Straße setzte der aus Herzhorn stammende Fahrer zum Überholen einer vor ihm fahrenden Zeugin an. Während des Überholvorgangs näherte sich aus dem nahegelegenen Kurvenbereich Gegenverkehr. Daraufhin brach der BMW-Fahrer den Überholvorgang ab, lenkte ruckartig zurück und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen schleuderte über die Gegenfahrbahn und kam links von der Fahrbahn ab. Dort prallte das Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum.

Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen, sein Beifahrer wurde leicht verletzt. Beide kamen in ein Krankenhaus.

Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten war die Bundesstraße zeitweise gesperrt. Ab etwa 21.30 Uhr war sie wieder vollständig befahrbar.

Merle Neufeld

