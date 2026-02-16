PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfall bei Kapellendorf

Kapellendorf (ots)

Zwischen Kapellendorf und Oberndorf kam es gestern Abend zu einem Wildunfall. Als dort ein Reh die Straße überquerte, konnte ein heranfahrender 43-jährige Sprinter-Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Tier zusammen. Das Reh verstarb an der Unfallstelle. Das Fahrzeug wurde nur leicht beschädigt und der Fahrer blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 10:25

    LPI-J: Leicht verletzt nach Überschlag

    Weimar/Weimarer Land (ots) - Ein 38-jähriger PKW-Fahrer befuhr am Montagmorgen die B7 aus Richtung Erfurt in Richtung Weimar. Aus bisher ungeklärten Grünen kam er auf Höhe des Abzweigs Utzberg von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb im Straßengraben liegen. Wie durch ein Wunder erlitt der Fahrer lediglich leichte Verletzungen und wurde für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gefahren. Am Fahrzeug ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 10:25

    LPI-J: Brennende Mülltonne

    Saale-Holzland Kreis (ots) - Ein unbekannter Täter verursachte am Sonntagabend in Hermsdorf einen Brand in einer Papiermülltonne. Ausgelöst wurde der Brand wahrscheinlich durch das hineinwerfen eines brennenden Gegenstandes. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, sodass weder die Mülltonne noch umliegende Gegenstände oder Gebäude in Mitleidenschaft gezogen wurden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren