LPI-J: Wildunfall bei Kapellendorf
Kapellendorf (ots)
Zwischen Kapellendorf und Oberndorf kam es gestern Abend zu einem Wildunfall. Als dort ein Reh die Straße überquerte, konnte ein heranfahrender 43-jährige Sprinter-Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Tier zusammen. Das Reh verstarb an der Unfallstelle. Das Fahrzeug wurde nur leicht beschädigt und der Fahrer blieb unverletzt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell