Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisstenfahndung

Jena (ots)

Mit Einverständnis der Verantwortlichen wird eine vermisste Minderjährige aus dem Bereich Jena mittels öffentlicher Medien gesucht. Seit Sonntag, den 15. Februar 2026, wird die 15-jährige - Marie W. aus Jena vermisst. Marie ist ca. 160 cm groß und von schlanker Statur. Sie hat lange schwarze glatte Haare und Narben an den Unterarmen. Bekleidet ist sie mit einer beigen Daunenjacke, einer grauen Jogginghose, einem beigen Schal und weißen Nike Air Force Schuhen. Weiterhin trägt sie eine schwarze Nike - Umhängetasche. Letztmalig wurde Marie am Sontag gegen 17:15 Uhr an ihrer Wohnadresse gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthalt unbekannt. Es ist nicht auszuschließen, dass sich Marie in einer hilflosen Lage befindet. Wer kann Angaben zum Aufenthalt von Marie geben? Wer hat die Vermisste seit ihrem Verschwinden gesehen oder kann andere Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Hinweise bitte an die Polizei Jena unter 03641-811124, per E-Mail an dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de oder an jede andere Polizeidienststelle. Die zugehörige Vorgangsnummer lautet 0039767/2026.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

