POL-BOR: Bocholt - Pkw mutwillig zerkratzt
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Lübecker Straße;
Tatzeit: zwischen 10.02.2026, 20.00 Uhr und 11.02.2026, 15.15 Uhr;
Einen braunen Opel Corsa mutwillig beschädigt hat ein bislang unbekannter Täter in Bocholt. Das Auto stand zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag an der Lübecker Straße. Dort zerkratzte der Unbekannte das Auto an der Fahrerseite. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell