Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260316.1 Heide: Untersuchungshaft nach mutmaßlichem Gewaltdelikt

Heide (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Itzehoe und der Polizeidirektion Itzehoe

Am Samstagabend kam es in Heide zu einer schweren Gewalttat in einem Wohngebäude. Nach einem Streit zwischen zwei Bewohnern erlitt eine 33-jährige Frau schwere Verletzungen. Einsatzkräfte der Polizei nahmen einen tatverdächtigen Mann kurze Zeit später fest. Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten eine 33-jährige Frau und ein 36-jähriger Mann am Samstag gegen 21:30 Uhr in einem Gebäude in der Wesselner Chaussee in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug der Mann die Frau mit einem Gegenstand und verletzte sie schwer. Der Geschädigten gelang die Flucht aus der Wohnung. Auf der Straße erhielt sie Hilfe von Passanten. Rettungskräfte brachten die schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus.

Der Beschuldigte flüchtete zunächst. Einsatzkräfte der Polizei Heide nahmen den rumänischen Staatsangehörigen nach kurzer Zeit im Nahbereich fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe erließ der Ermittlungsrichter Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Der Beschuldigte befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei Itzehoe führt die weiteren Ermittlungen. Weitere Auskünfte zur Tatmotivation und Tatausführung sind mit Rücksicht auf das laufende Verfahren derzeit nicht möglich.

Malin Claussen, Staatsanwaltschaft Itzehoe

Björn Gustke, Polizeidirektion Itzehoe

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