PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260316.1 Heide: Untersuchungshaft nach mutmaßlichem Gewaltdelikt

Heide (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Itzehoe und der Polizeidirektion Itzehoe

Am Samstagabend kam es in Heide zu einer schweren Gewalttat in einem Wohngebäude. Nach einem Streit zwischen zwei Bewohnern erlitt eine 33-jährige Frau schwere Verletzungen. Einsatzkräfte der Polizei nahmen einen tatverdächtigen Mann kurze Zeit später fest. Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten eine 33-jährige Frau und ein 36-jähriger Mann am Samstag gegen 21:30 Uhr in einem Gebäude in der Wesselner Chaussee in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug der Mann die Frau mit einem Gegenstand und verletzte sie schwer. Der Geschädigten gelang die Flucht aus der Wohnung. Auf der Straße erhielt sie Hilfe von Passanten. Rettungskräfte brachten die schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus.

Der Beschuldigte flüchtete zunächst. Einsatzkräfte der Polizei Heide nahmen den rumänischen Staatsangehörigen nach kurzer Zeit im Nahbereich fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe erließ der Ermittlungsrichter Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Der Beschuldigte befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei Itzehoe führt die weiteren Ermittlungen. Weitere Auskünfte zur Tatmotivation und Tatausführung sind mit Rücksicht auf das laufende Verfahren derzeit nicht möglich.

Malin Claussen, Staatsanwaltschaft Itzehoe

Björn Gustke, Polizeidirektion Itzehoe

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 14.03.2026 – 20:14

    POL-IZ: 260314.1 Heide: Friedliche Versammlungen im Umfeld einer Veranstaltung

    Heide (ots) - Heute Nachmittag haben im Bereich des Bürgerhauses in Heide eine Veranstaltung sowie zwei Gegenkundgebungen stattgefunden. In der Zeit von 15:30 Uhr bis 19:00 Uhr begleitete die Polizei die Versammlungen mit Kräften der Polizeidirektion Itzehoe, der Bereitschaftspolizei aus Eutin und der Bundespolizei. Die Veranstaltungen verliefen friedlich. Die ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 10:10

    POL-IZ: 260313.1 Mühlenbarbek: Zwei Männer bei Unfall verletzt

    Mühlenbarbek (ots) - Am Donnerstagabend hat sich in Mühlenbarbek ein Verkehrsunfall ereignet. Ein junger Mann verlor die Kontrolle über seinen Wagen und kam von der Fahrbahn ab. Er und sein Mitfahrer erlitten dabei Verletzungen. Kurz nach 20.00 Uhr war ein 23-Jähriger in Begleitung eines 21-Jährigen mit einem BMW auf der Bundesstraße 206 in Mühlenbarbek aus Richtung Itzehoe kommend in Richtung Kellinghusen ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 12:20

    POL-IZ: 260310.4 Lägerdorf: Zeugen nach Kraftstoffdiebstahl auf Baustellengelände gesucht

    Lägerdorf (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es in Lägerdorf zu einem Kraftstoffdiebstahl auf einer Baustelle. Unbekannte Täter entnahmen aus mehreren Baufahrzeugen Treibstoff. Die Polizei in Itzehoe ermittelt wegen Diebstahls und sucht Zeugen. Zwischen Freitagmittag, 13:00 Uhr, und Montagmorgen, 07:00 Uhr, begaben sich Unbekannte auf eine Baustelle an der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren