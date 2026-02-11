Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Am Mittwochabend gegen 19:30 Uhr bemerkte ein 50-jähriger Pkw-Fahrer, während der Fahrt, wie es aus der Motorhaube seines Mercedes qualmte. Auf Grund dessen parkte er das Fahrzeug in der Charlottenstraße, nähe der Feuerwehr. Als der Fahrzeugführer die Motorhaube öffnete, war die Rauchentwicklung schon so stark, dass er von einem weiteren Maßnahmen absehen musste. Beim Eintreffen der Polizei waren bereits Flammen im Motorraum erkennbar. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Personen wurden beim Fahrzeugbrand nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden von circa 8000 Euro.

