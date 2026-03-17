Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260317.2 Kaiser-Wilhelm-Koog: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in Wohnhaus

Kaiser-Wilhelm-Koog (ots)

In der Nacht zu Montag ist es in Kaiser-Wilhelm-Koog zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Unbekannte Täter drangen über eine Scheune in das Wohnhaus ein, durchsuchten die Räume und entwendeten Bargeld sowie Wertgegenstände. Die Kriminalpolizei in Heide bittet um Hinweise.

Die Tat ereignete sich in der Deichstraße im Zeitraum von Sonntag, 22:45 Uhr, bis Montag, 05:00 Uhr. Nach derzeitigem Stand verschafften sich der oder die unbekannten Täter vermutlich zunächst über eine Scheunentür Zugang zu einer Scheune. Von dort gelangten sie in das angrenzende Einfamilienhaus.

Im Haus durchsuchten die Täter die Wohnräume und entwendeten Bargeld sowie Wertgegenstände. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei in Heide führt die Ermittlungen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 0481 940 zu melden.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell