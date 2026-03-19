Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260319.3 Kellinghusen: Größerer Polizeieinsatz in Kellinghusen

Kellinghusen (ots)

Aktuell findet in Kellinghusen im Bereich eines Waldstückes an der Bundesstraße 206 ein größerer Polizeieinsatz statt. Hintergrund der Suchmaßnahmen ist der Hinweis eines Zeugen auf eine verdächtige Person.

Gegen 08.30 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei, nachdem er beobachtet hatte, wie ein Mann einen Feldweg zwischen Mühlenbarbek und Kellinghusen mit einem Fahrzeug befuhr und sich anschließend an einem Hochsitz vorbei in den Wald begab.

Die zunächst getroffene Annahme der eingesetzten Kräfte, es könne sich um einen örtlich zuständigen Jäger handeln, bestätigte sich bislang nicht. Auch die Absuche der in dem Gebiet gelegenen Teiche nach einem möglichen Angler verlief ohne Ergebnis.

Im Zuge der Überprüfung des genutzten grünen VW Golfs stellte sich heraus, dass sowohl das Fahrzeug als auch die daran angebrachten Kennzeichen aus zwei unterschiedlichen Diebstählen außerhalb Schleswig-Holsteins stammen.

Die Suche nach der verdächtigen Person dauert derzeit an. Neben zahlreichen Einsatzkräften sind auch Drohnen mit Wärmebildtechnik sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Von einer konkreten Gefährdung Unbeteiligter geht die Polizei aktuell nicht aus. Gleichzeitig wird darum gebeten, keine unbestätigten Informationen zu verbreiten.

Für Presseanfragen steht die Pressestelle der Polizeidirektion unter den bekannten Rufnummern zur Verfügung.

Merle Neufeld

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