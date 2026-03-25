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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brandfall - Zeugen gesucht

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Heute, gegen 00.20 Uhr, geriet scheinbar ein Schuhschrank in einem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Karl-Hermann-Straße in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Es wurden keine Personen verletzt. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 10.000 Euro. Zeugen, die Angaben zur Brandentstehung machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0074330/2026) zu melden. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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