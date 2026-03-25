LPI-GTH: Brandfall - Zeugen gesucht

Gotha (ots) - In einem Straßenbahndepot in der Waltershäuser Straße ereignete sich heute, gegen 10.20 Uhr ein Unfall. Eine 43-Jährige tätigte Reparaturarbeiten an einer Straßenbahn. Dabei stieß eine Arbeitsbühne gegen die Frau, welche dadurch lebensbedrohlich verletzt wurde. In der weiteren Folge verstarb die 43-Jährige an der Unfallstelle. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: ...

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