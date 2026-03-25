Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebesgut aufgefunden

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Gegen 02.30 Uhr wurde heute ein 46-jähriger Fahrradfahrer in der Ritterstraße kontrolliert. Zuvor versuchte er zusammen mit einem weiteren, bislang unbekannten Fahrradfahrer vor der Polizei zu flüchten. Der 46-Jährige kam bei der Flucht zu Fall. Im Rahmen der Kontrolle wurden eine Kabeltrommel und zwei Schlagbohrer im Wert von circa 1.000 Euro sowie diverses Aufbruchswerkzeug im mitgeführten Fahrradanhänger aufgefunden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stammen die Gegenstände aus einem Baucontainer in der Ritterstraße. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde gegen den Mann eingeleitet. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen, die Angaben zu dem zweiten Radfahrer machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0074345/2026) entgegengenommen.(ak)

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