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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisiert

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Gestern befuhr ein 51-jähriger VW-Fahrer gegen 17.15 Uhr die Goldschmiedenstraße und wurde kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,7 Promille. Ein im Nachgang durchgeführter gerichtsverwertbarer Test bestätigte das Ergebnis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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