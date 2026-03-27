BPOLI EBB: Gefährliche Gleisüberschreitung

Bautzen (ots) - 26.03.2026 | 20:30 Uhr | Bautzen Auf dem Bahnsteig 1 des Bahnhofs Bautzen kam es am Abend des 26. März 2026 zu einer verbalen und teils körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe von fünf jungen Deutschen und zwei deutschen Männern im Alter von 39 und 50 Jahren. Gegen 20:30 Uhr ging die Gruppe, bestehend aus zwei 17 und 19 Jahre alten Frauen, einem 20-jährigen Mann sowie zwei nicht näher ...

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