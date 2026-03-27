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Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gefährliche Gleisüberschreitung

Demitz-Thumitz (ots)

26.03.2026 | 17:20 Uhr | Demitz-Thumitz

Bundespolizisten bestreiften am 26. März 2026 um 17:20 Uhr den Bahnhaltepunkt Demitz-Thumitz.

Dabei sahen sie, wie zwei 17-jährige deutsche Jugendliche die Bahngleise überschritten. Die Beamten stellten den Jungen und das Mädchen zur Rede und wiesen sie auf die Gefahren dieser verbotenen Gleisüberschreitung hin. Beide zeigten sich einsichtig, was sie jedoch nicht von einem Verwarngeld in Höhe von 35,00 Euro verschonte.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Ronny Probst
Telefon: 0175 / 9029565
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

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