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Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schleusung auf Autobahn gestoppt - Zu sechst in PKW

Uhyst (ots)

24.03.2026 | 04:40 Uhr | BAB 4 Uhyst

Die Bundespolizei hat am 24. März 2026 auf der Autobahn 4 zwischen Görlitz und Dresden einen Schleuser von unerlaubt eingereisten Mongolen aufgegriffen.

Gegen 04:40 Uhr kontrollierten die Beamten bei Uhyst einen voll besetzten 3er BMW mit tschechischer Zulassung. Der Fahrer, ein 37 Jahre alter Mongole mit gültigem Aufenthaltstitel, war mit fünf Landsleuten im Alter zwischen 1 und 36 Jahren auf dem Weg von Prag nach Dresden. Das Kleinkind saß unangeschnallt auf dem Schoß der Mutter. Vier der Mongolen besitzen keine den Aufenthalt legitimierende Dokumente und waren illegal eingereist. Ihre deutschen Aufenthaltsgestattungen waren von der zuständigen Ausländerbehörde nicht verlängert worden.

Von wem genau der Fahrer den Auftrag für diese Schleusungsfahrt erhalten hat und ob er einen Schleuserlohn erhalten hat, sind Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Ihm wird das Einschleusen von Ausländern vorgeworfen. Er hat einen festen Wohnsitz in der Tschechischen Republik und es wurden keine weiteren die Freiheit beschränkenden Maßnahmen angeordnet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

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