Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Elektroschocker und Schlagstock beschlagnahmt

Zittau (ots)

23.03.2026 | 07:30 + 10:05 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei hat am 23. März 2026 im Rahmen der Grenzkontrollen in Zittau bei Reisenden zwei unter das Waffengesetz fallende gefährliche Gegenstände aus dem Verkehr gezogen.

Um 07:30 Uhr reiste ein 43-jähriger Pole über den Grenzübergang in der Friedensstraße per PKW ein. In der Türablage lag griffbereit ein verbotener Teleskopschlagstock. Um 10:05 Uhr kontrollierten die Beamten in der gleichen Grenzkontrollstelle einen 23 Jahre alten Tschechen, der ebenfalls in der Türablage seines Wagens ein als Taschenlampe getarntes Elektroimpulsgerät liegen hatte.

Die beiden Männer müssen sich nun wegen der Verstöße gegen das Waffengesetz verantworten. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt.

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