Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Chef bewahrt Angestellten vor Haft

Zittau (ots)

Dank seines Chefs muss ein 43-jähriger Lette nicht in Haft.

Der Mann reiste am 21. März 2026 um 08:25 Uhr in Zittau über den Grenzübergang in der Friedensstraße nach Deutschland ein. Bei der Überprüfung seiner Personalien stießen die Polizisten auf einen offenen Haftbefehl wegen des Erschleichens von Leistungen.

Um einer 15-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe zu entgehen, sollte der Mann eine Geldstrafe inklusive Gebühren in Höhe von 531,00 Euro zahlen. Da er dies nicht konnte, bat er seinen Chef in Baden-Württemberg um Hilfe. Dieser erklärte sich bereit, dass Geld auf einer Polizeidienststelle einzuzahlen.

Nachdem dies erledigt war, konnte der Lette seine Reise fortsetzen.

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