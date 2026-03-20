Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Berauscht und ohne Führerschein...

Zittau (ots)

...war am 19. März 2026 um 10:15 Uhr ein 38-jähriger Pole in Zittau unterwegs.

Polizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz stoppten den Mann am Steuer seines polnischen PKW und er teilte ungefragt mit, dass er in Deutschland kein Auto fahren darf. Ein freiwillig durchgeführter Drug-Wipe Test reagierte positiv auf Amphetamine und in seiner Hosentasche fanden die Polizisten dann noch eine nicht wiegbare Kleinstmenge kristalliner Substanz.

Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Straßenverkehrsgesetz gefertigt.

Die weitere Sachbearbeitung hat die Landespolizei übernommen.

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