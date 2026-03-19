Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Autofahrer hatte verbotenes Springmesser dabei
Zittau (ots)
18.03.2026 | 10:30 Uhr | Zittau
Die Bundespolizei stoppte am 18. März 2026 in der Grenzkontrollstelle auf der B 178n bei Zittau um 10:30 Uhr einen aus Polen einreisenden Autofahrer. Der 56-jährige Tscheche hatte griffbereit in seiner Türablage ein Springmesser mit einer Klingenlänge von 10 Zentimetern liegen. Es fällt unter die Bestimmungen des Waffengesetzes und musste sichergestellt werden. Außerdem wurde eine Strafanzeige geschrieben.
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