BPOLI EBB: Autofahrer hatte verbotenes Springmesser dabei

Bautzen / Löbau / Görlitz (ots) - Am 12. März 2026 kam es zwischen 16:30 und 16:50 Uhr in einem Regionalexpress zwischen Bautzen und Görlitz zu verbalen und sexuellen Belästigungen durch zwei 48- und 55-jährige Deutsche. Dabei soll der 55-Jährige während der Fahrt eine 20-jährige Vietnamesin sexuell belästig haben, indem er seine Hand ohne Zustimmung auf die Hand der Frau legte. Ein 24-jähriger Syrer schritt ...

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