Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Ukrainer zurückgewiesen

Zittau (ots)

Bundespolizisten kontrollierten am 17. März 2026 um 14:10 Uhr auf der B 178n bei Zittau einen polnischen LKW. Am Steuer saß ein 65-jähriger Ukrainer, welcher sich zwar mit seinem gültigen Reisepass ausweisen konnte, einen gültigen Aufenthaltstitel oder ein Visum besaß er nicht.

Da der Verdacht der unerlaubten Einreise / Aufenthalt vorlag, wurde der Mann in Gewahrsam genommen, beanzeigt und anschließend nach Polen zurückgewiesen.

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