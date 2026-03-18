Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Belästigungen im Regionalexpress - Zeugen gesucht

Bautzen / Löbau / Görlitz (ots)

Am 12. März 2026 kam es zwischen 16:30 und 16:50 Uhr in einem Regionalexpress zwischen Bautzen und Görlitz zu verbalen und sexuellen Belästigungen durch zwei 48- und 55-jährige Deutsche.

Dabei soll der 55-Jährige während der Fahrt eine 20-jährige Vietnamesin sexuell belästig haben, indem er seine Hand ohne Zustimmung auf die Hand der Frau legte. Ein 24-jähriger Syrer schritt daraufhin ein und wurde wiederum durch den 48-jährigen Deutschen mit Schlägen bedroht.

Die Bundespolizei Ebersbach hat die Ermittlungen wegen Nötigung, sexueller Belästigung und Beleidigung aufgenommen und bittet Zeugen, die zur besagten Zeit in diesem Zug saßen und die Belästigungen mitbekommen haben, sich telefonisch unter 03586 / 76020 zu melden, um diesen Sachverhalt so schnell wie möglich aufzuklären.

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