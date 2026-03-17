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Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Autofahrer mit falschem Führerschein gestoppt

Uhyst (ots)

16.03.2026 | 10:45 Uhr | BAB 4 Uhyst

Die Bundespolizei kontrollierte am 16. März 2026 auf der Autobahn 4 bei Uhyst um 10:45 Uhr einen polnischen Autofahrer, der den Beamten einen falschen britischen Führerschein vorlegte. Außerdem lag ein verbotenes Springmesser griffbereit im Wagen. Es wurde eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und wegen Urkundenfälschung geschrieben. Die Landespolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

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