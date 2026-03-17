BPOLI EBB: Autofahrer mit falschem Führerschein gestoppt

Zittau (ots) - 13.03.2026 | 08:10 Uhr | Zittau Ein tschechischer Autofahrer fiel am 13. März 2026 mit zwei verbotenen Messern in der Grenzkontrolle bei Zittau der Bundespolizei auf. Der 52-jährige Mann war mit seinem PKW um 08:10 Uhr über die B 178n aus Polen kommend eingereist. In der Ablage der Fahrertür fanden die Beamten ein Springmesser und ein Einhandmesser, die unter das Waffengesetz fallen und zu denen der ...

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