Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Autofahrer mit falschem Führerschein gestoppt
Uhyst (ots)
16.03.2026 | 10:45 Uhr | BAB 4 Uhyst
Die Bundespolizei kontrollierte am 16. März 2026 auf der Autobahn 4 bei Uhyst um 10:45 Uhr einen polnischen Autofahrer, der den Beamten einen falschen britischen Führerschein vorlegte. Außerdem lag ein verbotenes Springmesser griffbereit im Wagen. Es wurde eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und wegen Urkundenfälschung geschrieben. Die Landespolizei hat die Ermittlungen übernommen.
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