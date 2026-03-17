Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mann kürzt mit Achtjähriger über Gleise ab

Zittau (ots)

16.03.2026 | 06:55 Uhr | Zittau

Ein Tscheche hat zusammen mit einem Kind am 16. März 2026 mehrere Gleise am Zittauer Bahnhof überschritten, um einen Zug am Bahnsteig 1a zu erreichen.

Bundespolizisten beobachteten um 06:55 Uhr den 33-Jährigen und stellten ihn zur Rede. Er machte keine Angaben zum Vorwurf und lehnte auch die Zahlung des Verwarngeldes ab. Die Bundespolizei hat ein Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiten müssen und warnt dringend vor dem Überschreiten jeglicher Gleisanlagen. Außerdem sollten sich die Erwachsenen ihrer Vorbildfunktion gegenüber Kindern bewusst sein.

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