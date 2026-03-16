Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Autofahrer mit knapp 2 Promille gestoppt
Wittgendorf (ots)
14.03.2026 | 03:35 Uhr | Wittgendorf
Bundes- und Landespolizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz stoppten in der Nacht zum 14. März 2026 in Wittgendorf um 03:35 Uhr einen alkoholisierten Autofahrer. Der 33-jährige Deutsche lenkte trotz einem Atemalkoholwert von ca. 1,95 Promille seinen VW Caddy. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und die Landespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen der Alkoholfahrt eingeleitet.
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