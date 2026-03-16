BPOLI EBB: Autofahrer mit knapp 2 Promille gestoppt

Bischofswerda (ots) - 09.03.2026 | 15:55 Uhr | Bischofswerda Ein Fahrgast hat am 9. März 2026 während der Zugfahrt von Zittau nach Dresden den Zugbegleiter verbal mit dem Tode bedroht, weil er kontrolliert wurde und keinen Fahrschein dabeihatte. Beamte der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Bautzen stellten die Identität während eines Zughalts am Bahnhof Bischofswerda um 15:55 Uhr fest. Es handelt sich um einen 21-jährigen Syrer, der kein Zugticket kaufen wollte und es dann zu ...

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