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Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Autofahrer mit knapp 2 Promille gestoppt

Wittgendorf (ots)

14.03.2026 | 03:35 Uhr | Wittgendorf

Bundes- und Landespolizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz stoppten in der Nacht zum 14. März 2026 in Wittgendorf um 03:35 Uhr einen alkoholisierten Autofahrer. Der 33-jährige Deutsche lenkte trotz einem Atemalkoholwert von ca. 1,95 Promille seinen VW Caddy. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und die Landespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen der Alkoholfahrt eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

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