Feuerwehr Kirchhundem

FW-OE: Kreisjugendfeuerwehr tagte in Kirchhundem Bernd Koch für weitere sechs Jahre als Kreisjugendfeuerwehrwart bestätigt

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Kirchhundem (ots)

Zur alljährlichen Kreisjugendfeuerwehrvollversammlung trafen sich die Delegierten/innen der sieben Feuerwehren im Kreis Olpe. In diesem Jahr fand diese Versammlung in Kirchhundem statt. Kreisjugendfeuerwehrwart Bernd Koch begrüßte alle Anwesenden und übergab für ein paar Grußworte an den stellv. Bürgermeister der Gemeinde Kirchhundem Michael Hartmann, dem Kreisbrandmeister Christoph Lütticke sowie dem Leiter der Feuerwehr Kirchhundem Klaus Happe. Alle drei lobten die gemeinsame Jugendarbeit in der Feuerwehr und hoben hervor wie wichtig diese Arbeit für die Zukunft der Feuerwehren im Kreis Olpe ist. Bernd Koch berichtete von den Aktivitäten im vergangenen Jahr und gab bekannt, dass die Jugendfeuerwehren im Kreis Olpe insgesamt 500 Mitglieder hat, davon sind 73 weiblich. Betreut werden die Jugendlichen von 143 Jugendfeuerwehrwartinnen und Jugendfeuerwehrwarten. Diese führen neben ihrem normalen Feuerwehrdienst diese Tätigkeit der Jugendarbeit aus. Einen Rückblick gab es auch von dem Kreiszeltlager am Hennesee. Das nächste Kreiszeltlager ist für 2028 geplant. Die Versammlung wählte Bernd Koch für weitere sechs Jahre als Kreisjugendfeuerwehrwart, Ralf Orbana aus Finnentrop-Heggen wurde erstmals als dritter Stellvertreter des Kreisjugendfeuerwartes gewählt, es wurden auch zwei neue Kassenprüfer gewählt, dieses sind Steffen Ebeling sowie David Hundt beide aus Attendorn. Eine Gemeinschaftsübung der Jugendfeuerwehren im Kreis Olpe ist für den 10.Oktober geplant. Dieses findet alle drei Jahre statt. In diesem Jahr soll diese in Attendorn-Ennest stattfinden. Matthias Heer vom Kreis Olpe bedankte sich für die Einladung und das Engagement der vielen Jugendwarte im Kreisgebiet und referierte zum Thema Kindeswohlgefährdung.

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