FW-OE: LöschKids aus Kirchhundem besuchen Polizeiwache in Olpe

Kirchhundem (ots)

Ein spannender Blick hinter die Kulissen der Polizei erwartete jetzt die LöschKids aus Kirchhundem. Mit insgesamt 21 Kindern machte sich die Nachwuchsgruppe der Feuerwehr am 5. März auf den Weg zur Polizeiwache in Olpe.

Bereits die Anreise war für die jungen Feuerwehrfans ein besonderes Erlebnis: In einem Gerätewagen sowie mehreren Mannschaftstransportfahrzeugen ging es stilecht mit Feuerwehrfahrzeugen von Kirchhundem zur Polizeiwache.

Dort wurden die Kinder herzlich von den Polizistinnen Tanja und Lisa empfangen. Bei einer Führung durch die Wache erhielten die LöschKids spannende Einblicke in den Arbeitsalltag der Polizei. Unter anderem konnten sie mehrere Zellen besichtigen und einen Blick in den Einsatzleitungsraum werfen, der bei größeren Einsätzen oder besonderen Krisensituationen genutzt wird. Auch der Arbeitsplatz, an dem per Computer nach vermissten Personen gesucht und Fahndungen bearbeitet werden, stieß auf großes Interesse.

Ein besonderes Highlight war der praktische Teil des Besuchs: Jedes Kind durfte einmal auf einem Polizeimotorrad Platz nehmen und in einem Streifenwagen sitzen. Als schließlich auch noch Blaulicht und Sirene eingeschaltet wurden, war die Begeisterung bei den jungen Besuchern riesig.

Mit vielen neugierigen Fragen zeigten die LöschKids großes Interesse an der Arbeit der Polizei. Zum Abschluss bedankte sich die Gruppe herzlich bei den beiden Polizistinnen für die Zeit und die spannenden Einblicke in ihren Berufsalltag.

