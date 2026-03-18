Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Rumäne wendet Haft ab

Zittau (ots)

Ein 33-jähriger Rumäne, welcher von der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wegen fahrlässigen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gesucht wurde, konnte eine Haftstrafe abwenden indem er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 393,00 Euro inklusive Kosten bezahlte.

Der Mann reiste am 17. März 2026 um 14:40 Uhr auf der B 178n bei Zittau ein und bei seiner Personalienüberprüfung stießen die kontrollierenden Polizisten auf den Haftbefehl. Nachdem er die offene Geldstrafe gezahlt hatte, konnte er weiterreisen

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