Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Brandmeldealarm im Pilgerhaus. Angebrannte Lebensmittel verursachen Rauchentwicklung

Weinheim (ots)

Gegen 17.45 Uhr wurde die Feuerwehr Weinheim mit den Abteilungen Lützelsachsen-Hohensachsen und Stadt zu einem Wohngebäude des Pilgerhauses in der Südlichen Bergstraße alarmiert. Dort hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Gebäude bereits durch die Mitarbeitenden vorsorglich geräumt worden. Ein Trupp unter Atemschutz kontrollierte die betroffenen Räumlichkeiten. Ursache für die Auslösung waren angebrannte Lebensmittel auf einer eingeschalteten Herdplatte. Dadurch kam es zu einer deutlichen Rauchentwicklung, die die Melder aktivierte.

Das Feuer war bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch Mitarbeitende gelöscht worden. Die Feuerwehr führte Nachkontrollen durch und sorgte für eine Entrauchung des betroffenen Bereichs.

Im Zuge der Evakuierungsmaßnahmen wurde eine Person leicht verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt.

Nachdem keine weiteren Gefahren festgestellt wurden und die Brandmeldeanlage zurückgestellt war, konnte der Einsatz für die Feuerwehr Weinheim beendet werden.

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