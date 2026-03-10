PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Zusammenstoß von Pkw und Pedelec

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Montag (09.03.2026,16.45 Uhr) eine Pedelec-Fahrerin in Sendenhorst verletzt worden.

Eine 64-jährige Sendenhorsterin fuhr mit ihrem Auto auf der Straße Westtor, um nach links in die Einmündung Im Holt abzubiegen. Dabei stieß sie mit einer entgegenkommenden 68-jährigen Sendenhorsterin auf ihrem Pedelec zusammen. Diese stürzte und verletzte sich.

Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 2500 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

