POL-WAF: Sendenhorst. Zusammenstoß von Pkw und Pedelec
Warendorf (ots)
Bei einem Verkehrsunfall ist am Montag (09.03.2026,16.45 Uhr) eine Pedelec-Fahrerin in Sendenhorst verletzt worden.
Eine 64-jährige Sendenhorsterin fuhr mit ihrem Auto auf der Straße Westtor, um nach links in die Einmündung Im Holt abzubiegen. Dabei stieß sie mit einer entgegenkommenden 68-jährigen Sendenhorsterin auf ihrem Pedelec zusammen. Diese stürzte und verletzte sich.
Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 2500 Euro geschätzt.
