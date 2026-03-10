Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Zusammenstoß von Pkw und Pedelec

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Montag (09.03.2026,16.45 Uhr) eine Pedelec-Fahrerin in Sendenhorst verletzt worden.

Eine 64-jährige Sendenhorsterin fuhr mit ihrem Auto auf der Straße Westtor, um nach links in die Einmündung Im Holt abzubiegen. Dabei stieß sie mit einer entgegenkommenden 68-jährigen Sendenhorsterin auf ihrem Pedelec zusammen. Diese stürzte und verletzte sich.

Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 2500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell