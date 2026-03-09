POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Friseursalon
Warendorf (ots)
Über eine Eingangstüre haben sich Unbekannte zwischen Samstag (07.03.2026, 15.00 Uhr) und Sonntag (08.03.2026, 14.00 Uhr) Zugang zu einem Friseursalon an der Oststraße in Ahlen verschafft.
Die Täter stahlen Bargeld aus der Kasse und flüchteten.
Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
