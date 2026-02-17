Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Zoll stellt im Stadtgebiet Freiburg illegale Vapes sicher und leitet Verfahren wegen Steuerhehlerei ein Gemeinsame Kontrolle mit Landespolizei und Stadt Freiburg

Während einer gemeinsamen Kontrolle mit Bediensteten des Amts für öffentliche Ordnung der Stadt Freiburg sowie mit Kräften des Polizeipräsidiums Freiburg stellten Beamtinnen und Beamte einer Kontrolleinheit des Hauptzollamts Lörrach in zwei von vier überprüften, im Stadtgebiet Freiburg ansässigen Kiosken insgesamt rund 2.700 illegale und unversteuerte elektrische Zigaretten, sogenannte Vapes, sicher. Gegen die beiden verantwortlichen Geschäftsbetreiber leiteten die Zöllnerinnen und Zöllner deshalb ein Strafverfahren wegen mutmaßlicher Steuerhehlerei ein. Zudem wurden insgesamt rund 18.000 Euro an Tabaksteuer gegen die beiden Beschuldigten festgesetzt.

Den Beamtinnen und Beamten des Aufgabenbereichs Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts lieferten die Prüfungen der Läden und die Befragungen der dort angetroffenen Angestellten Hinweise auf verschiedene Verstöße, unter anderem gegen aufenthaltsrechtliche Bestimmungen. Hier dauern die Auswertungen der Hinweise noch an.

