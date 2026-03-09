Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Seniorin im eigenen Haus bestohlen - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am Mittwoch (04.03.2026, 15.00 Uhr) an der Wohnung einer 93-jährigen Oelderin in der Kantstraße geklingelt.

Die beiden gaben an, Altmetall zu sammeln. Die Dame ließ sie herein und wies ihnen den Weg in den Keller. Einer der beide behauptete die Toilette nutzen zu müssen. Nachdem er diese wieder verlassen hatte, gingen beide Männer in den Keller und holten mit Einverständnis der Rentnerin eine alte Gartenliege nach oben. Die Männer luden diese in einen dunklen Transporter mit weiß-roter Aufschrift und fuhren weg. Später bemerkte die 93-Jährige den Diebstahl von wertvollem Schmuck.

Wer kann Hinweise zu dem Transporter geben oder hat die beiden Männer beobachtet? Sie werden wie folgt beschrieben:

- 1.70 bis 1.75 Meter groß, dunkles kurzes Haar, dunkle Arbeitskleidung, sprachen Deutsch mit leichtem Akzent, kein Bart, 40 bis 45 Jahre alt.

Tipps und Hinweise zu verschiedenen Maschen von Trickbetrügern finden Sie hier:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Hinweise bitte an: Polizei Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell