PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Warendorf (ots)

Eine unbekannte Autofahrerin hat bereits am Dienstag (03.03.2026, 13.30 Uhr bis 13.40 Uhr) einen schwarzen 3er BMW in Ahlen angefahren und beschädigt.

Das Auto stand geparkt an der Richard-Wagner-Straße und wurde durch ein vorbeifahrendes silbernes Fahrzeug beschädigt. Am Steuer eine ältere Frau.

Ein unbekannter Zeuge hatte den Vorfall ebenfalls beobachtet. Wir bitten nun den Zeugen oder auch weitere Zeugen die Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 zu melden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 13:08

    POL-WAF: Oelde. Seniorin im eigenen Haus bestohlen - Hinweise erbeten

    Warendorf (ots) - Zwei unbekannte Männer haben am Mittwoch (04.03.2026, 15.00 Uhr) an der Wohnung einer 93-jährigen Oelderin in der Kantstraße geklingelt. Die beiden gaben an, Altmetall zu sammeln. Die Dame ließ sie herein und wies ihnen den Weg in den Keller. Einer der beide behauptete die Toilette nutzen zu müssen. Nachdem er diese wieder verlassen hatte, gingen ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 11:47

    POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Friseursalon

    Warendorf (ots) - Über eine Eingangstüre haben sich Unbekannte zwischen Samstag (07.03.2026, 15.00 Uhr) und Sonntag (08.03.2026, 14.00 Uhr) Zugang zu einem Friseursalon an der Oststraße in Ahlen verschafft. Die Täter stahlen Bargeld aus der Kasse und flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur Pressemitteilung ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 11:07

    POL-WAF: Beckum. Einbruch in Firma

    Warendorf (ots) - Unbekannte Tatverdächtige sind zwischen Donnerstag (05.03.2026, 17.00 Uhr) und Freitag (06.03.2026, 06.30 Uhr) in eine Firma in Beckum eingebrochen. Über eine Türe verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude an der Straße Auf dem Tigge und stahlen Bargeld. Auch an einem Tresor machten sie sich zu schaffen und flüchteten anschließend. Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren