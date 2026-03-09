Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Warendorf (ots)

Eine unbekannte Autofahrerin hat bereits am Dienstag (03.03.2026, 13.30 Uhr bis 13.40 Uhr) einen schwarzen 3er BMW in Ahlen angefahren und beschädigt.

Das Auto stand geparkt an der Richard-Wagner-Straße und wurde durch ein vorbeifahrendes silbernes Fahrzeug beschädigt. Am Steuer eine ältere Frau.

Ein unbekannter Zeuge hatte den Vorfall ebenfalls beobachtet. Wir bitten nun den Zeugen oder auch weitere Zeugen die Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 zu melden.

