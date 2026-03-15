Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Jugendfeuerwehr Weinheim beteiligt sich mit kreativem Motivwagen am Sommertagszug

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Weinheim (ots)

Weinheim. Auch in diesem Jahr hat sich die Jugendfeuerwehr Weinheim, Abteilung Stadt, wieder traditionell am Weinheimer Sommertagszug beteiligt. Mit viel Engagement und handwerklichem Geschick gestalteten die Jugendlichen einen eigenen Motivwagen, der beim Umzug für große Aufmerksamkeit sorgte.

Auf dem Wagen war der bekannte Feuerdrache Grisu zu sehen, der mit seinen Flammen symbolisch den Winter vertreibt. Sein Gegenspieler, ein Schneemann mit Schutzschild, versuchte dem Feuer standzuhalten. Doch am Ende hatte der Frühling die Oberhand. Die liebevoll gestaltete Szene griff damit auf anschauliche Weise das zentrale Thema des Sommertagszuges auf, nämlich den Abschied vom Winter und den Beginn der wärmeren Jahreszeit.

Die Teilnahme am Sommertagszug hat für die Jugendfeuerwehr in Weinheim eine lange Tradition. Für die jungen Feuerwehrangehörigen ist der Umzug nicht nur ein gesellschaftliches Ereignis, sondern auch eine wichtige Gelegenheit, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren und Gemeinschaft zu erleben. Gleichzeitig zeigt die Jugendfeuerwehr damit, dass Teamarbeit, Kreativität und ehrenamtliches Engagement schon in jungen Jahren eine große Rolle spielen.

Neben der Jugendfeuerwehr beteiligten sich zahlreiche Kindergruppen aus Kindergärten und Schulen sowie viele Vereine aus dem Stadtgebiet am farbenfrohen Umzug. Entlang der Strecke verfolgten viele Bürgerinnen und Bürger das Geschehen und sorgten für eine fröhliche und familiäre Atmosphäre.

Mit ihrem Beitrag hat die Jugendfeuerwehr Weinheim einmal mehr gezeigt, wie lebendig Brauchtumspflege und Nachwuchsarbeit in der Feuerwehr miteinander verbunden sind. Für den originellsten Motivwagen wurde die Weinheimer Jugendfeuerwehr gemeinsam mit dem Motivwagen der "Weinheimer Blüten" von der Jury ausgezeichnet.

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