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FW Weinheim: Feuerwehr Weinheim unterstützt bei Brand auf Recyclinghof in Neckarhausen

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Weinheim (ots)

Die Feuerwehr Weinheim wurde am Samstagmorgen zur Überlandhilfe nach Neckarhausen alarmiert. In der Straße "In den Milben" war es auf dem Gelände eines Recyclinghofes zu einem Brand gekommen.

Zur Unterstützung der örtlichen Einsatzkräfte wurde ein Tanklöschfahrzeug der Abteilung Oberflockenbach entsendet. Die Weinheimer Einsatzkräfte richteten vor Ort mit weiteren Tanklöschfahrzeugen aus der Region einen Pendelverkehr ein, um Löschwasser von einer Wasserentnahmestelle zur Einsatzstelle zu transportieren und so die Brandbekämpfung sicherzustellen.

Im weiteren Einsatzverlauf konnte auf den Einsatz von Atemschutzgeräte verzichtet werden. Trotzdem war es erforderlich Atemschutz zu tragen, allerdings reichte es dafür aus, Masken mit Filter zu nutzen. Daher brachte die Feuerwehr Weinheim zusätzliche spezielle Schutzfilter für Atemschutzmasken aus dem Feuerwehrzentrum zur Einsatzstelle. Damit konnten die laufenden Löscharbeiten weiter unterstützt werden.

Gegen 15 Uhr war der Einsatz für die Kräfte aus Weinheim beendet. Sie wurden aus dem Einsatz entlassen und konnten wieder in ihre Standorte einrücken.

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