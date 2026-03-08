Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Feuerwehr Weinheim beseitigt Wasserschaden in der Hintergasse

Weinheim (ots)

Am Sonntagmittag wurde die Feuerwehr Weinheim Abteilung Sulzbach zu einer technischen Hilfeleistung kurz vor 14 Uhr alarmiert. In der Hintergasse drückten größere Mengen Wasser in den Keller.

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr standen in einem kleinen Keller rund zehn Zentimeter hoch Wasser. Nach ersten Erkenntnissen drang das Wasser von außen durch die Kellerwand ein.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Weinheim und der Abteilung Sulzbach setzten eine Tauchpumpe sowie Wassersauger ein. So entfernten sie das Wasser aus den betroffenen Räumen. Parallel wurde die Ursache für den Wassereintritt erkundet. Stellt es sich heraus, dass es sich um einen Wasserrohrbruch in der Straße handelt, weshalb sich das Wasser seinen Weg in den Keller suchte.

Die ebenfalls verständigten Stadtwerke trafen an der Einsatzstelle ein und übernahmen die weiteren Maßnahmen an der Versorgungsleitung.

Nachdem das Wasser abgepumpt war, übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an den Eigentümer. Der Einsatz war nach zwei Stunden.

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim